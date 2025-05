L’annuncio in DIRETTA di Inzaghi sugli infortunati dell’Inter

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport al termine di Torino-Inter, gara della 36a giornata di Serie A, per commentare la vittoria, che riporta momentaneamente i nerazzurri a pari punti con il Napoli e tiene vivo il sogno Scudetto.

Torino-Inter, le parole di Simone Inzaghi

“Quanta speranza c’è per lo Scudetto? Non è nelle nostre mani, noi dobbiamo solo fare partite serie come stasera, contro una squadra organizzata che non perdeva da tante partite davanti ai propri tifosi. Serviva un’Inter tosa e determinata, così è stato”.

“Zalewski sta facendo molto bene e si è calato benissimo nella squadra. Lui nasce trequartista, poi è stato spostato a fare il quinto e lo fa bene con qualità. Ci mancavano Calhanoglu e Barella, che potevano fare una parte. C’era questa possibilità per Zalewski e ha fatto molto bene. Fino al diluvio abbiamo giocato molto bene, intensi e lucidi”.

“Avremo qualche giorno libero, perché i ragazzi si devono riposare. Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro non penso di recuperarli nemmeno per l’ultima gara. Mancano 20 giorni e dobbiamo cercare di fare 2 ottime partite, allenandoci sereni e allegri come sempre. Dobbiamo continuare a lavorare così”.

“Martinez lo abbiamo voluto a tutti i costi insieme alla società. Lo avevamo visto fare molto bene al Genoa, è positivo e si allena molto bene. Tutte le volte che è stato chiamato in causa ha sostituito benissimo Sommer. Ha grande concorrenza, perché avere due portiere di assoluti affidamento è importantissimo”.

“La partita di martedì l’ho rivista la sera quando sono andato a casa. Una serata forte ed ero curioso di vederla. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Siamo stati molto bravi tutti e solo così si possono centrare questi traguardi. Non abbiamo i budget di PSG, Barcellona e Bayern, ma con il cuore e l’organizzazione vogliamo giocarcela con tutti”.

“Oggi c’era un temporale più forte rispetto a martedì, ma i magazzinieri mi hanno aiutato all’intervallo e il secondo tempo è stato più piacevole”.

“Zalewski nasce in quel ruolo, poi ha talmente qualità e quantità che può giocare a tutta fascia. Preferivo non far partire Calhanoglu e Barella”.

“Correa, Zielinski e Taremi hanno avuto dei problemi che li hanno rallentati. Chiaramente quando non puoi allenarti con continuità non puoi fare le prestazioni. Ora lo stanno facendo e ci stanno dando tante soddisfazioni”.

“Sappiamo che mancano 2 partite. Avevo timore con una squadra che non perdeva da 9 partite in casa, ma la squadra ieri è stata bravissima in allenamento e stamattina ero tranquillo. Dovevamo fare una prestazione lucida e organizzata”.

“Parlo del cammino che ho fatto, anche se poi qualcuno può dire che ne parlo troppo. Sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa arrivando in finale. Forse affrontiamo avversari più attrezzati di noi, ma abbiamo già dimostrato con tutti che ce la giochiamo con le nostre armi e il nostro cuore”.

“Il primo messaggio ricevuto dopo il Barcellona è stato di mio fratello e di due allenatori, che non voglio dire, che si sono ricordati che l’Inter ha fatto una grande impresa. Li dirò dopo il 1° giugno”.