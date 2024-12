LIVE – Mondiale per Club 2025: sorteggio gironi in DIRETTA

Tutto pronto per il sorteggio del Mondiale per Club 2025, la prima edizione di questa competizione che si svolge con 32 partecipanti suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno. L’Inter è inserita in seconda fascia e scoprirà oggi quali saranno le sue avversarie (QUI per scoprire tutte le regole, le informazioni e le fasce di questa manifestazione).

Per questo torneo che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, dalla prima fascia i nerazzurri potranno pescare solo una tra Palmeiras, Flamengo, River Plate e Fluminense. Niente big club europei come PSG, Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City.

L’ultima volta che l’Inter ha preso parte a questa coppa fu nel 2010 quando vinse quell’edizione tenutasi negli Emirati Arabi Uniti pochi mesi dopo la conquista dello storico Triplete ma ha giocato anche alcune partite “strane”. Scopriamo ora chi incontreranno i nerazzurri di Simone Inzaghi la prossima estate.

