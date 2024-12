Mondiale per Club, REGOLE e come funziona il sorteggio

Al termine di questa lunga stagione ricca di impegni per i grandi club come l’Inter si svolgerà la prima edizione a 32 squadre del Mondiale per Club, competizione organizzata dalla FIFA che mette di fronte tutte le migliori squadre di ogni continente.

Su un totale di 32 club saranno 12 le formazioni europee che si sfideranno negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La prima fase sarà composta da otto gironi all’italiana con quattro squadre per ciascun raggruppamento.

Il sorteggio di questi gironi si svolgerà giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 13 locali ovvero le ore 19 italiane e tutti i tifosi interisti potranno seguire l’evento in diretta sul sito della FIFA oppure sul nostro canale YouTube di Passione Inter per vivere insieme a molti altri tifosi nerazzurri il sorteggio in live e scoprire chi dovranno affrontare Lautaro Martinez e compagni la prossima estate.

Le regole del sorteggio del nuovo Mondiale per Club da 32 squadre

Per la compilazione degli otto gironi non ci saranno grandi vincoli ma alcune regole che la FIFA ha imposto e che andranno seguite. Innanzitutto non ci possono essere squadre dello stesso continente in un medesimo girone (norma che però non varrà in quattro gironi su otto SOLO per i club europei che sono in tutto dodici).

Poi è bene sottolineare il fatto che non ci possono essere squadre dello stesso Paese nello stesso gruppo: ad esempio Atletico e Real Madrid, oppure Chelsea e Manchester City ma anche Inter e Juventus. Infine, le gare si disputeranno con almeno 72 ore di distanza l’una dall’altra per ogni singola squadra in modo da non sovraccaricare troppo la fatica dei calciatori che scenderanno in campo al termine della stagione.

Le quattro fasce del Mondiale per Club 2025

La FIFA non ha ancora comunicato in via ufficiale come saranno divise le squadre nelle quattro fasce utili per suddividere tutte le partecipanti negli otto gironi. Tuttavia, sono già trapelate le informazioni in merito e, in attesa di comunicato ufficiale, dovrebbe essere questo il punto di partenza con l’Inter inserita in seconda fascia come la Juventus. Le fasce sono state decise sulla base del ranking FIFA delle varie confederazioni.

Fascia 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense;

Fascia 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, RB Salisburgo;

Fascia 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo;

Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, ES Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.