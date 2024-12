Missione Inter in Argentina: ECCO i 3 colpi sul taccuino

Prosegue la spedizione di Dario Baccin in Sudamerica a caccia dei migliori talenti per l’Inter. Il braccio destro di Piero Ausilio, in particolare, si è soffermato su alcuni talenti argentini visionati da vicino che potrebbero presto diventare seri obiettivi del club nerazzurro.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono soprattutto tre i talenti che sino a questo momento hanno attirato l’attenzione del vice direttore sportivo dell’Inter. I primi due sono di scuola Boca Juniors: Kevin Zenon e Brian Aguirre, entrambi titolarissimi degli Xeneizes e pronti per il grande salto in Europa.

Zenon, classe 2001, è un esterno a tutta fascia di piede mancino già protagonista con la maglia dell’Argentina U23 durante le scorse Olimpiadi di Parigi. Anche Aguirre è un laterale, ma con maggiori capacità offensive. A differenza del connazionale, però, ha meno esperienza ed andrebbe comunque testato a certi livelli.

Ultimo nome in questa lista è quello di Valentin Gomez, colonna e leader della difesa del Velez. Nonostante la giovane età, il classe 2003 ha più volte indossato la fascia di capitano e può vantare una discreta esperienza. Nome assai noto al mercato italiano dopo essere stato ad un passo la scorsa estate dal trasferimento al Palermo.