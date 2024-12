Nuovo crack del calcio brasiliano: l’Inter paga la clausola

Sono diversi i talenti che hanno attirato l’attenzione di Dario Baccin nel corso della sua spedizione in Sudamerica. Non solo calciatori argentini, perché il vice direttore sportivo dell’Inter ha inserito nel suo taccuino di mercato anche un paio di profili osservati in Brasile che hanno attirato l’attenzione dei nerazzurri e non solo.

Tra questi, ad esempio, Thiago Almada e Luiz Henrique: calciatori già noti al calcio europeo e finiti nuovamente in vetrina dopo la vittoria della Libertadores con il Botafogo. Parlando di futuro, però, sono altri i nomi che stuzzicano la fantasia dell’Inter, stando alle informazioni riportate da Calciomercato.it.

Il primo è quello di Lorran, fantasista classe 2006 di proprietà del Flamengo che nelle scorse settimane è stato accostato soprattutto al Chelsea. Un calciatore presente nei radar nerazzurri, sul quale sono stati stilati report assolutamente positivi.

La vera grande occasione di mercato di casa Flamengo, però, porta ad un altro talento verdeoro. Classe 2003, è Evertton Araujo a rappresentare una grossa opportunità per i nerazzurri. Il forte centrocampista brasiliano, infatti, ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Opzione che il club vorrebbe però eliminare con un nuovo contratto, su quale le parti lavorano da settimane. Oltre all’Inter, anche l’Atalanta ha chiesto informazioni sul ragazzo.