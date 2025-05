Luis Henrique-Inter, ci siamo: ultimo gap da colmare

Nonostante il focus del momento sia interamente rivolto alla finale di Champions League del prossimo 31 maggio, l’Inter continua a lavorare a fari spenti anche sul mercato in vista della prossima estate. Il club nerazzurro, che si è già aggiudicato Petar Sucic per giugno, vorrebbe presentarsi al Mondiale degli Usa con almeno un altro acquisto nell’organico di Simone Inzaghi.

Il principale indiziato, come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, è Luis Henrique. L’esterno brasiliano di proprietà del Marsiglia è reduce da una super stagione ed è stato individuato dall’Inter come uno dei principali profili per rinforzare le corsie esterne. L’affare con i francesi sembra essere ben avviato, nonostante manchi ancora l’intesa totale sulla valutazione del cartellino del classe 2001.

Queste le ultime del quotidiano romano: “Il primo tassello, Sucic, è stato aggiunto già da un paio di mesi. Verrà tesserato a inizio giugno e parteciperà al Mondiale per club. Si spera di fare lo stesso con Luis Henrique, anche se c’è da colmare un gap di circa 5 milioni tra quanto offre l’Inter (25) e quanto chiede il Marsiglia (30)”.