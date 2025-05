L’Inter si scatena sul mercato: ECCO i primi 5 colpi

Dopo gli innumerevoli sacrifici fatti negli ultimi cinque anni, l’Inter questa estate potrà finalmente tornare a spendere sul mercato. A sorridere ai nerazzurri non è solo un bilancio decisamente favorevole rispetto al passato, ma anche il maxi incasso da oltre 130 milioni di euro in arrivo dai premi Uefa per il percorso svolgo in Champions League.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbero arrivare almeno cinque nuovi colpi in estate, di cui uno per reparto. Il primo, in realtà, è già stato chiuso lo scorso gennaio e si presenterà ufficialmente ad Appiano Gentile ad inizio giugno per prendere parte alla spedizione statunitense in vista del Mondiale per Club. Si tratta di Petar Sucic, centrocampista croato di grande talento prelevato dalla Dinamo Zagabria.

Il secondo acquisto potrebbe essere legato a Luis Henrique, esterno del Marsiglia su cui l’Inter lavora da mesi con insistenza. Contestualmente al possibile approdo del brasiliano, per completare il lavoro sulle fasce, verrà riscattato Nicola Zalewski dalla Roma dopo essere stato promosso dai dirigenti interisti.

Anche il reparto arretrato vedrà nuovi innesti, presumibilmente dal campionato italiano. Viene confermata l’ipotesi De Winter di cui vi abbiamo parlato in esclusiva nelle scorse ore. Con il centrale belga, vengono osservati anche Solet, Beukema e Lukumi. Rimanendo nel campionato italiano, occhi puntati anche sul solito Samuele Ricci del Torino a centrocampo, mentre Frendrup del Genoa continua a scalare posizioni.

Infine, dovrebbe essere destinato al reparto avanzato il colpo grosso dell’Inter. Il sogno rimane Nico Paz del Como, anche se il controllo indiretto del Real Madrid sullo spagnolo rende tutto più complicato. Per il quotidiano romano, infine, potrebbe accendersi anche la pista a sorpresa con il Napoli per Raspadori, soprattutto se il club azzurro dovesse ripresentarsi con un’offerta per Frattesi.