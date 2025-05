Psg-Inter, il supercomputer PREVEDE chi vince la Champions

Dopo aver conosciuto anche la seconda finalista di questa edizione della Champions League, si sono immediatamente aperti i pronostici in vista del big match di sabato 31 maggio. Sarà infatti il Paris Saint Germain a sfidare l’Inter nella finale di Monaco, dopo aver superato brillantemente l’Arsenal nel doppio impegno tra andata e ritorno.

Psg-Inter si preannuncia come una partita equilibrata tra due formazioni che hanno dimostrato di saper giocare un gran calcio e di voler alzare con tutte le loro forze il trofeo più ambito in Europa. Sarà soprattutto Luis Enrique contro Simone Inzaghi, due allenatori di grande talento che si sono affidati alle loro idee per giocarsi la finalissima in gara secca.

Come per ogni fase, anche stavolta il supercomputer di Opta si è espresso con i pronostici sul match. La sfida Psg-Inter, secondo l’algoritmo, vede inizialmente leggermente favoriti i francesi con il 53,6% di possibilità di vincere. Ai nerazzurri, dunque, è stata assegnata una percentuale del 46,4% come chance di vittoria della Champions League.

Va ricordato che, alla vigilia delle semifinali tra Inter e Barcellona, Opta vedeva i blaugrana come favoriti per il passaggio del turno. Che possa essere ancora una volta di buon auspicio per la squadra di Simone Inzaghi, pronta a tentare l’assalto alla Champions a due anni di distanza dall’ultima volta.