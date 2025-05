Non solo Inter: grossa offerta dalla Serie A per David

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è un uomo di calcio molto esperto e che nella sua carriera ha dimostrato tante volte di avere ottimo fiuto sui colpi a parametro zero. Sia nella Juventus che nell’Inter è infatti riuscito più volte a chiudere degli affari importanti a costo zero per dei giocatori che hanno poi fatto molto bene.

Il suo prossimo obiettivo tra i giocatori in scadenza è Jonathan David, attaccante canadese che è presente sul taccuino di mercato nerazzurro da parecchio tempo. Tuttavia, come noto da tempo, ci sono anche tanti altri club stranieri sulle tracce dell’attaccante in scadenza il prossimo 30 giugno con il Lille.

La novità delle ultime ore, riportata da Alfredo Pedullà, è però che adesso c’è anche il Napoli. Il club azzurro in vista del ritorno in Champions League vorrebbe un attaccante forte e avrebbe fatto un’offerta importante a Jonathan David per convincerlo a firmare. L’Inter ha quindi un’altra rivale nella corsa al classe 2000 canadese.