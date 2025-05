Fabregas: “Dell’Inter mi piace tutto, la studio tantissimo”

Che Cesc Fabregas sia un noto estimatore dell’Inter e di Simone Inzaghi non lo scopriamo certo oggi. Il talentuoso tecnico spagnolo più volte ha ribadito tutto il suo apprezzamento verso lo stile di gioco dei nerazzurri e più volte è stato avvisato a San Siro per osservare da vicino la formazione interista. Per ultimo, ad esempio, l’allenatore del Como ha assistito a Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League dello scorso martedì.

Ospite ieri sera di Sky Calcio Club, Fabregas è tornato a parlare così dell’Inter: “Una vittoria così ti dà grandissima forza. Cosa succede nella testa di un calciatore dopo una vittoria così importante come quella fatta dall’Inter contro il Barcellona, il momento in cui sei ti dà forza o meno forza per finire la stagione. L’Inter mi piace tantissimo, mi piace tutto, la struttura, il movimento, la conduzione. In Italia è molto difficile vincere le partite, io studio tantissimo l’Inter perché ha un modo di attaccare uomo a uomo che è diverso da tutto il resto. La linea di tre, come si scambiano, come si abbassano i centrocampisti, è molto delicato, molto specifico”.