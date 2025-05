E’ stata una giornata sorprendete quella di ieri in ottica corsa scudetto. In pochi, infatti, avrebbero mai immaginato un passo falso del Napoli davanti al proprio pubblico, contro un Genoa ormai salvo e senza più obiettivi considerevoli stagionali. A fronte del successo dell’Inter arrivato poche ore prima a Torino per 0-2, dunque, lo svantaggio dei nerazzurri si è ridotto ad un solo punto dalla vetta.

A complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte, peraltro, è stato l’azzardo di schierare Lobotka dal primo minuto. Il centrocampista sloveno, reduce da un problema ala caviglia destra, ha accusato una ricaduta ed è stato costretto a lasciare il match dopo appena 13′ di gioco. Solamente tra oggi e domani, una volta sostenuti gli esami strumentali, si capirà quanto starà fermo.

Stando a quanto riferito quest’oggi sulle pagine de Il Mattino di Napoli, nel frattempo, per Lobotka “l’ombra della stagione finita si allunga sui volti di Castel Volturno, un fattore che può pesare tanto nella corsa degli ultimi 180′ dell’anno”.