5 cose che (forse) NON hai visto in Torino-Inter

Nonostante il doppio impegno con il Barcellona in Champions League, l’Inter non rallenta e ottiene la seconda vittoria di fila in Serie A imponendosi 0-2 sul campo del Torino. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono riusciti a fare il loro gioco fin dal primo minuto e a prendersi tre punti su un campo difficile.

Di seguito come sempre vi proponiamo alcune osservazioni e spunti che potrebbero esservi sfuggiti guardando questa partita Torino-Inter della 36^ giornata di campionato, ve ne elenchiamo cinque.