River-San Lorenzo, AVVISTATO Baccin: 4 talenti nel mirino

La scorsa notte, in occasione del pareggio per 1-1 andato in scena al Monumental tra River Plate e San Lorenzo, Dario Baccin è stato beccato in tribuna in missione per l’Inter. Il vice direttore sportivo del club nerazzurro, come riportato da Sportitalia, ha infatti osservato da vicino alcuni giovani talenti.

Il primo Franco Mastantuono, gioiello purissimo del River Plate conteso da mezza Europa. Il fantasista classe 2007 ha però un costo proibitivo per i nerazzurri, come certificato dalla clausola rescissoria da 45 milioni di dollari.

Altri due calciatori di proprietà del River sul taccuino di Baccin sono Pablo Solari e Santiago Simon. Il primo, classe 2001, è un attaccante fortissimo nell’uno contro uno. Il secondo, classe 2002, è invece un centrocampista che può essere utilizzato utilizzato anche a tutta fascia.

Infine, tra le fila del San Lorenzo, il vice di Ausilio ha preso appunti su un nome in particolare, quello di Elian Irala. Definito come un ‘classico volante argentino’, il classe 2004 è un centrocampista centrale alla Enzo Fernandez, dotato di grande personalità e visione di gioco nel ruolo di play davanti alla difesa.