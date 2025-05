La maglia dell’Inter in finale di Champions: scelta a sorpresa

Mancano ancora diverse settimane alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, ma la preparazione per la gara di sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco, è già iniziata. Una serata storica per i nerazzurri, che però non vestiranno i loro classici colori sociali.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, la squadra di Inzaghi sarà costretta a vestire la maglia da trasferta, dal momento che dal sorteggio l’Inter è emersa come la squadra che giocherà fuori casa la finale di Monaco.

Il PSG ha colori simili a quelli dell’Inter, che pertanto non potrà giocare con la maglia nerazzurra. A sorpresa, però, non dovrebbero vestire nemmeno la seconda maglia bianca, bensì la terza divisa, quella gialla, con Sommer in completo arancione.