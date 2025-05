Mossa a sorpresa in Torino-Inter: Inzaghi gli cambia ruolo

Dopo la sbornia di Champions League, l’Inter deve rituffarsi subito sul campionato per provare a tenere vivo il sogno Scudetto. Per farlo, i nerazzurri dovranno battere il Torino in trasferta, nella 36a giornata di Serie A. Una gara tutt’altro che semplice, viste anche le tante assenze.

Inzaghi, allora, prova a studiare anche qualche scelta inedita e, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe valutando seriamente un cambio di ruolo per una delle seconde linee, in modo da dare riposo a uno dei suoi titolarissimi, ovvero Nicolò Barella.

L’idea, infatti, sarebbe quella di schierare Nicola Zalewski da mezz’ala, in un centrocampo completamente inedito con il terzetto centrale composto dal polacco insieme ad, Asllani e Zielinski. Gli esterni, invece, dovrebbero essere Darmian e Carlos Augusto.