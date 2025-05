Come verrà gestito Lautaro fino alla finale di Champions

Dopo il recupero lampo in Inter-Barcellona, le condizioni di Lautaro Martinez continuano a essere un argomento centrale in casa nerazzurra, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’argentino, infatti, deve ancora completare il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra.

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter sembra aver deciso come verrà gestito Lautaro Martinez nelle prossime partite. Il capitano nerazzurro, infatti, va recuperato al meglio in vista della sfida di Monaco del 31 maggio, anche a discapito delle ultime gare di Serie A.

Pertanto, il capitano nerazzurro non salterà solamente la sfida con il Torino, ma anche quella con la Lazio, per smaltire completamente l’elongazione. Dovrebbe, invece, rivedersi in campo contro il Como, ultima di campionato, per completare il rodaggio in vista della finale.