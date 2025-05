Bufera sul PSG: 7 TITOLARI in vacanza in vista dell’Inter

Superata l’euforia per la qualificazione alla finale di Champions League, Inter e Paris Saint-Germain hanno già iniziato a pensare alla supersfida di Monaco. Saranno settimane di avvicinamento importanti per entrambe le squadre, con i due allenatori che dovranno gestire le energie per avere la squadra al meglio il 31 maggio.

Luis Enrique ha scelto una strada abbastanza drastica, mandando in vacanza ben 7 titolari, come comunicato dal club su X: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha.

Una notizia che non sarebbe stata accolta bene in Francia, come riportato da Fan Page, con diversi commenti negativi per la scelta di snobbare così platealmente il campionato. Il PSG, va detto, ha già vinto la Ligue 1 e i giocatori in vacanza dovrebbero tornare in gruppo mercoledì prossimo.