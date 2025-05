Doppia assenza UFFICIALE: due titolari saltano Inter-Lazio

L’Inter è pronta ad affrontare la prima delle tre gare che mancano alla conclusione del campionato di Serie A, con ancora una piccola speranza di lottare per lo Scudetto. I nerazzurri giocheranno due volte in trasferta (Torino, oggi, e Como) e solo una volta a San Siro, la prossima settimana contro la Lazio.

Una sfida molto complicata quella casalinga, dal momento che i biancocelesti sono in piena corsa per qualificarsi in Champions League. Tuttavia, la gara è già certa di perdere due protagonisti, dal momento che due titolari della squadra di Baroni sono stati ammoniti, da diffidati, nella sfida di ieri contro la Juventus.

Si tratta di Luca Pellegrini e di Mattia Zaccagni. I due titolari della fascia sinistra biancoceleste non potranno giocare Inter-Lazio, mentre i nerazzurri sperano di recuperare qualche assente per infortunio, in vista della sfida della 37a giornata di Serie A.