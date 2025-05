Turnover TOTALE in Torino-Inter: nuovo titolare a riposo

Torino-Inter sarà una partita molto particolare per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi, infatti, è costretta a vincere per provare a tenere ancora in piedi il sogno Scudetto. Al tempo stesso, diversi titolari avranno bisogno di riposo dopo le fatiche di Champions League contro il Barcellona.

Inzaghi, però, sembra avere le idee chiare su quale sia la priorità: il recupero di chi ha giocato martedì, anche per evitare problemi fisici in vista della finale. Oltre agli assenti per infortunio, infatti, il tecnico farà riposare praticamente tutti, con un paio di eccezioni.

La novità delle ultime ore sembra essere l’avvicendamento anche in porta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Josep Martinez dovrebbe prendere il posto di Yann Sommer. Per il portiere spagnolo si tratterebbe della seconda gara consecutiva in Serie A.