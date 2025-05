BLITZ Napoli per l’obiettivo dell’Inter: “Agenti in città”

Se tra Napoli e Inter è ancora battaglia serrata sul campo per lo Scudetto, nonostante il vantaggio dei partenopei a tre giornate dal termine della Serie A, il duello tra i due club sembra pronto ad accendersi anche sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi seriamente su Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille a fine stagione. L’attaccante canadese è da tempo nel mirino nerazzurro, ma era stato accostato ai partenopei anche la scorsa estate.

Stando sempre a quanto riportato dalla Rosea, gli agenti di David sarebbero stati in città per avviare i negoziati con il ds Manna. Una trattativa non semplice, con il nodo principale legato proprio alle commissioni per i rappresentanti del giocatore.