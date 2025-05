VIDEO – Inter, Sucic come Ronaldo: assist e gol super!

Manca solo l’ufficialità, ma è noto già da tempo come Petar Sucic sarà il primo colpo del prossimo mercato estivo dell’Inter. Il croato classe 2003 si unirà alla rosa di Inzaghi già per il Mondiale per Club e il prossimo. Per ora, però, continua a mettersi in mostra con la maglia della Dinamo Zagabria.

Nell’ultima sfida di campionato contro lo Slaven Bellupo, gara vinta 5-0, Sucic si è reso protagonista di un assist e di un gol spettacolare. La rete del 3-0, infatti, è stata realizzata dopo una bellissima azione individuale, conclusa con un tiro mancino di ottima fattura. Il centrocampista croato ha poi esultato imitando Cristiano Ronaldo.

Questo il video del suo gol: