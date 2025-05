Ecco quando rientrano TUTTI gli infortunati dell’Inter

Contro il Torino, l’Inter si presenterà con una formazione molto rimaneggiata. Una scelta necessaria per dare un po’ di riposo a diversi titolari, ma anche forzata da alcune assenze per infortunio. Sono quattro, infatti, i giocatori assenti per la trasferta della 36a giornata di Serie A.

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili rientri, sottolineando come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan dovrebbero rientrare pienamente in gruppo già all’inizio di questa settimana entrante. Ognuno, però, andrà trattato in maniera specifica, per evitare ulteriori problemi fino alla finale di Champions League.

Diverso, invece, il discorso per Lautaro Martinez, che avrà ancora bisogno di terapie per smaltire pienamente il problema alla coscia sinistra. Il capitano nerazzurro verrà quasi sicuramente risparmiato anche contro la Lazio, per tornare in campo nell’ultima gara di Serie A, in casa del Como.