Frecciata di Flick all’Inter: “La Liga è più onesta”

Al Barcellona non è ancora andata giù l’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter. Lo testimoniano le parole di Hansi Flick in conferenza stampa, alla vigilia dello scontro potenzialmente decisivo in campionato, nel Clasico contro il Real Madrid.

Il tecnico dei catalani, infatti, ha parlato delle scorie della gara di Milano, sottolineando poi come la vittoria della Liga, rappresenti un titolo “più onesto”, con chiaro riferimento alla gara di mercoledì, dopo la quale aveva recriminato a lungo, soprattutto per la conduzione arbitrale.

Queste le sue parole:

“La Liga il titolo più onesto, devi giocare 38 partite. Se arrivi alla fine e sei il primo, è il titolo più onesto”.