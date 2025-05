Tutta l’Inter in finale di Champions: l’invito ai dipendenti

La finale di Champions League del 31 maggio sarà una serata storica per l’Inter, a prescindere dal risultato finale. Ecco perché il club nerazzurro sembra intenzionato a viverla al meglio. In questo senso, è arrivato un gesto simbolico da parte della proprietà, che riguarda tutti i membri del mondo nerazzurro.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe deciso di mandare un invito a tutti i dipendenti della società per la finale di Monaco. Allo stadio, pertanto, saranno presenti anche quei membri del mondo interista che normalmente non seguono le gare dal vivo.

Una scelta che testimonia quanto tutto il mondo Inter voglia essere unito, in una serata che potrebbe scrivere una nuova memorabile pagina della già gloriosa storia nerazzurra.