L’Inter sfida il Real per il GIOIELLO del 2007: colpo da 41 milioni

Da sempre, l’Inter ha un rapporto privilegiato con l’Argentina, alimentato da tanti colpi andati a buon fine nel corso del tempo e anche dalla presenza di una bandiera come Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro. Non è un caso, dunque, che la nuova missione sudamericana di Baccin porti in dote il nome di uno dei grandi talenti del calcio albiceleste.

Si tratta di Franco Mastantuono, gioiello classe 2007 del River Plate. Un nome che, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe già molto caldo in Europa, con diversi big club che avrebbero appuntato il nome del giovanissimo trequartista. Su tutti ci sarebbe il Real Madrid, ipotesi però raffreddatasi nell’ultimo periodo.

L’operazione sarebbe in linea con il desiderio di Oaktree di puntare su talenti giovani e in rampa di lancio. A complicare il tutto, però, oltre alla sfida con il club spagnolo è la valutazione del giocatore. Mastantuono ha una valutazione già molto alta, con una clausola rescissoria da 41 milioni di euro. Il contratto del 17enne è attualmente in scadenza nel 2026, ma il River Plate avrebbe l’opzione per il rinnovo automatico dell’accordo per un altro anno.

L’opinione di Passione Inter

Un colpo come Mastantuono sarebbe un balzo in avanti molto grande per l’Inter a livello di ambizioni di mercato. Sia perché manderebbe un messaggio agli altri top club europei, sia perché sarebbe un investimento molto corposo su un ragazzo giovanissimo.

Un’operazione di questo tipo non sarebbe molto consueta e proprio per questo motivo appare oggi complicata. Oaktree vuole puntare sui giovani, ma al tempo stesso non può permettere alla dirigenza nerazzurra spese molto alte, che creerebbero squilibri di bilancio.