“L’Inter teme il Napoli”: DUE fattori preoccupano per lo Scudetto

Il confronto a distanza tra Marotta e Conte si fa sempre più acceso, con l’allenatore del Napoli che ha replicato al presidente dell’Inter, in merito alle ambizioni Scudetto dei nerazzurri, lanciando frecciatine e rispedendo al mittente il ruolo di squadra favorita.

Come scrive il Corriere dello Sport, le ambizioni dell’Inter sarebbero chiare: tutto il gruppo squadra e Inzaghi crederebbero fortemente nella possibilità di vincere di nuovo il campionato. Al tempo stesso, però, ci sono alcuni fattori che preoccuperebbero il mondo nerazzurro.

Il quotidiano romano, infatti, sottolinea come il Napoli sarebbe una rivale molto temibile per due motivi. Il primo è il calendario, chiaramente, con l’Inter impegnata su quattro fronti (senza considerare la Supercoppa Italiana di gennaio), mentre il Napoli oltre al campionato ha da pensare solo alla Coppa Italia.

Un dispendio di energie minore, che potrebbe fare il gioco di Antonio Conte. Il tecnico leccese sarebbe l’altro elemento che preoccupa, per la sua capacità di incidere, come fatto all’Inter e come fatto al Napoli, specie quando ha da concentrarsi su un solo obiettivo, senza essere “intralciato” delle coppe europee.