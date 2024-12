Occasione low cost per un big di Serie A: “L’Inter fiuta l’affare”

Si fa sempre più incandescente il duello Scudetto tra Inter e Napoli, con il nuovo botta e risposta Marotta-Conte, che ha infiammato ulteriormente gli animi. Clima rovente, dunque, per quanto riguarda il campo, ma occhio anche agli scenari di mercato che potrebbero coinvolgere i due club.

L’Inter, infatti, avrebbe fiutato una possibile occasione in casa partenopea e potrebbe mettere in atto un bello scherzetto ai campani. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero farsi sotto per Alex Meret, in scadenza di contratto a giugno.

Il Napoli e il portiere sono in trattativa da tempo per il prolungamento fino al 2027, ma non ci sarebbe ancora l’intesa sul nuovo ingaggio rispetto a quello attuale da circa 2 milioni di euro. L’Inter, pertanto, starebbe valutando seriamente l’ipotesi, convinta di poter convincere Meret anche grazie al fascino e alla storia del club nerazzurro. Come già accaduto in passato.

La dirigenza interista è da sempre molto attenta a questo tipo di operazioni, divenute un marchio di fabbrica, con una chiara strategia di fondo. Secondo la Rosea, infatti, l’Inter vorrebbe garantirsi un parco portieri di livello assoluto e che possa permettere a Inzaghi di gestire la transizione per il futuro della porta in maniera più morbida.