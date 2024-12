Colpo di scena Inter: cambia la terza maglia

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la nuova divisa dell’Inter potrebbe essere presentata con un design leggermente diverso.

Per quanto riguarda la terza maglia dell’Inter per la stagione 2025/2026, potrebbe non essere l’azzurro il colore predominante. Stando agli ultimi aggiornamenti rilasciati dal sito specializzato Footy Headlines, la nuova divisa la cui uscita è in programma per l’agosto 2025 potrebbe presentarsi con un Blue Thunder tipico di Nike di sfondo, con logo e rifiniture in arancio.

Sembra essere confermato, invece, il ritorno al design Total 90: il brand griffato Nike lanciato con grandissimo successo nei primi anni del nuovo millennio. Un ritorno al passato assai gradito da tanti appassionati che si preannuncia come iconico nella storia delle maglie dell’Inter.