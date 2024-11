Nuova maglia Inter: il ritorno al passato è clamoroso

Sono appena circolate nuove indiscrezioni che riguardano una nuova maglia dell’Inter che rievoca grandi ricordi del passato. Si tratta della possibile terza divisa per la stagione 2025/26 che il club nerazzurro potrebbe presentare la prossima estate.

A dieci anni di distanza, infatti, l’azzurro potrebbe tornare dominante anche sulla terza maglia dell’Inter. L’ultima divisa di questo genere risale alla stagione 2014/15, un’annata certamente non memorabile. In quel caso venne utilizzato il colore azzurro in una maglia dotata di colletto e due bottoni, con sfumature e laterali e sponsor Pirelli di color nero.

In questo caso, invece, la nuova terza maglia dell’Inter dovrebbe rimandare al mitico brand Total 90: un bel tuffo nel passato che ci riporta indietro di circa vent’anni. Un design che si preannuncia iconico, ovviamente sponsorizzato da Nike. Come svelato dalle anticipazioni del sito specializzato Footy Headlines, con ogni probabilità la nuova divisa verrà ufficialmente lanciata nell’agosto 2025.