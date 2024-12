“Nulla cosmico”: la BORDATA di Conte a Marotta

La sfida a distanza tra Inter e Napoli per la vetta della classifica di Serie A lo scorso fine settimana non è andata in scena per via della sospensione e conseguente rinvio di Fiorentina-Inter che ha negato ai nerazzurri la possibilità di rispondere alla vittoria per 0-1 dei partenopei sul campo del Torino.

Gli azzurri ora sono quindi a +4 sulla squadra di Simone Inzaghi ma nonostante ciò per il loro allenatore, Antonio Conte, la favorita per lo Scudetto resta di gran lunga l’Inter. L’ex allenatore della Nazionale ha infatti attaccato Beppe Marotta che nella scorse ore aveva definito il Napoli come la candidata principale per la vittoria finale.

Oggi nella conferenza stampa di presentazione della gara del suo Napoli che giovedì sfida la Lazio in Coppa Italia, Conte ha risposto a queste dichiarazioni attaccando l’Inter e il suo presidente perché non vuole essere etichettato come favorito in campionato.

Queste le parole di Conte su Marotta: “Conoscendolo non penso che a fine anno se l’Inter non dovesse vincere lo Scudetto possa ritenersi contento. Poi ognuno recita la propria parte. Magari qualcuno dall’interno lo spinge a dire che siamo favoriti per lo Scudetto”.

Il tecnico azzurro ha poi concluso il suo pensiero anche usando dei toni forti: “L’Inter però ha due squadre e tre quarti. Stiamo parlando del nulla cosmico. Si stanno concentrando molto su di noi, non vedono chi può veramente creargli fastidio. Sono convinto che quelle di Marotta sono parole al vento“.