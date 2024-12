Il nuovo BOMBER chiama l’Inter: “Ora mi sento pronto”

Non solo i protagonisti dell’Inter del presente sono stati premiati ieri sera a margine del Gran Galà del Calcio 2024 Aic. Anche un grande candidato a diventare la nuova stella nerazzurra del futuro, infatti, ha ricevuto un importante riconoscimento per quanto fatto nella passata stagione.

Eletto come miglior giovane della Serie B 2023/2024, Francesco Pio Esposito è stato premiato per quanto fatto lo scorso anno con la maglia dello Spezia. Una stagione superlativa, ma che il classe 2005 sta già migliorando grazie ai numeri e alle prestazioni evidenziate in questo secondo prestito consecutivo in Liguria.

Ai microfoni di Sky Sport, però, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha rivelato il sogno di voler tornare a vestire presto i colori nerazzurri: “Sogno di tornare all’Inter e sono sempre in contatto con la dirigenza. Serie A? Mi sento pronto, indipendentemente dalla maglia. Chi la vince tra Napoli e Inter? Bella lotta ma tifo Inter”.