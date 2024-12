Miglior allenatore e futuro: Inzaghi manda un messaggio all’Inter

C’erano davvero pochi dubbi ieri sera su chi, tra i tecnici della passata stagione, avrebbe portato a casa il premio come miglior allenatore del campionato italiano. Riconoscimento conferito ovviamente a Simone Inzaghi per la strepitosa stagione disputata con l’Inter e per il meritato primo scudetto conquistato in carriera.

In occasione del Gran Galà del Calcio 2024 Aic, davanti alle telecamere di Sky Sport Inzaghi ha voluto dedicare questo trofeo alla sua squadra: “Questo premio vorrei condividerlo in primis con i miei calciatori, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, e poi con la società che mi ha messo a disposizione tutto in questi anni. Fa piacere che mi abbiano votato non solo i miei giocatori. Ieri è stata una serata difficile, il mondo del calcio ha fatto una grandissima figura. Io mi sento molto apprezzato dalla mia società, anche alla Lazio sono stato benissimo. Spero di rimanere all’Inter a lungo. Abbiamo tutte le qualità per rivincere il campionato, siamo una squadra esperta e matura; ci sono squadre che si sono rinforzate tanto e che non sono nei primi posti per caso”.