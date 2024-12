“Non c’è spazio”: talento della Serie A dall’Inter alla Juventus

Negli ultimi giorni, si sono riaccese le indiscrezioni su un possibile colpo dell’Inter per le prossime sessioni di mercato. In particolare, uno dei principali talenti di quest’ultima Serie A potrebbe diventare il profilo ideale nel processo di ringiovanimento intrapreso la scorsa estate dai nerazzurri.

Il nome individuato è quello di Nico Paz, fantasista spagnolo cresciuto nel Real Madrid e attualmente di proprietà del Como. Il calciatore, sul quale i blancos hanno mantenuto una recompra, può diventare un serio obiettivo dell’Inter soprattutto in vista della prossima estate. Calciatore estremamente duttile che può essere utilizzato sia a centrocampo da mezzala di qualità, ma anche da seconda punta qualche metro più avanti.

Del suo futuro, ai microfoni di Ti Amo Calciomercato.it, ha parlato il giornalista di AS Jorge Garcia: “Nico Paz all’Inter? Se parliamo di caratteristiche e delle rose di squadre top in Italia, penso alla Juventus che ha bisogno di calciatori in questo ruolo, di qualità. Ho visto l’ultima partita contro il Lecce e mancava un calciatore con queste caratteristiche. E’ una squadra un po’ ferma, manca il collegamento tra centrocampo e attacco, questo ruolo lo può fare benissimo Nico Paz. L’Inter ha già calciatori con queste caratteristiche e una rosa più completa della Juventus secondo me”.