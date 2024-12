In Spagna PAZZI per l’Inter: “Favorita in Champions”. E su Inzaghi…

Il rendimento evidenziato dall’Inter in questa stagione, specialmente in Champions League dove la formazione di Simone Inzaghi occupa il secondo posto della classifica unica alle spalle del solo Liverpool, non sta certo passando inosservato in giro per l’Europa.

Jorge Garcia del diario AS, ad esempio, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Ti Amo Calciomercato.it ha spiegato come l’Inter viene realmente vista in Spagna. Stando alle parole del giornalista, finalmente ai nerazzurri viene infatti riconosciuto il giusto valore anche all’estero, nonostante ad oggi si parli probabilmente ancora poco dei meriti di un grande allenatore come Inzaghi.

Queste le sue considerazioni: “Come viene vista l’Inter in Spagna? Tra le squadre che possono vincere la Champions League sicuramente. E’ stata vicinissima a vincerla, credo che Inzaghi sia un allenatore non valutato come merita, sottovalutato. La sua squadra è sempre competitiva contro lo le big, ma che controlla la partita contro le squadre che non sono big. Fa il turnover senza nessun problema, credo che in questa strana Champions League che abbiamo in questa stagione, l’esperienza della rosa e la qualità di uno come Inzaghi in panchina possono essere un valore per vincere la Champions. Per me è una delle squadre favorite”.