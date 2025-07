A poche ore dal ritorno ad Appiano Gentile di Hakan Calhanoglu, è l’agente del centrocampista turco ad uscire allo scoperto con un annuncio importante sul futuro del suo assistito: “Posso dire che non ci sono stati colloqui con i club menzionati (Galatasaray e Fenerbahce, ndr) riguardo al trasferimento di Hakan e che non sono state sollevate questioni in merito. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe! Le accuse sono infondate! Io e Hakan Calhanoglu non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray. Hakan sarà all’Inter l’anno prossimo“ le parole di Gordon Stipic, a TRT Spor, dopo settimane di indiscrezioni sul possibile trasferimento in Turchia.

L’agente ha anche aggiunto: “Hakan Calhanoglu è felice all’Inter. Ci saranno colloqui dopo le vacanze, analizziamo la situazione da un punto di vista professionale” come confermato tra l’altro dal presidente Marotta nella giornata di ieri.

Quindi la chiosa di Stipic: “Il patrimonio genetico di Hakan è interamente turco. Vogliamo tutti rappresentare i colori delle squadre per cui tifiamo fin da bambini. Non posso nascondere la passione infantile di Hakan Çalhanoğlu per il Galatasaray. Come il Fenerbahçe, il Galatasaray è una squadra di alto livello, molto conosciuta in Europa. Non ci sono state offerte. Secondo le mie informazioni, il Galatasaray ha altri progetti”.