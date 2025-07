Cessione UFFICIALE, lascia l’Inter e rimane in Serie A

Nuova cessione ufficiale appena piazzata dall’Inter questo pomeriggio. Il club nerazzurro, ancora una volta, ha trovato sistemazione ad uno dei talenti cresciuti nel proprio settore giovanile con la speranza che possa far esplodere tutto il proprio potenziale così da poter tornare un giorno in maglia nerazzurra.

Ad ufficializzare l’affare è stato il Pisa che pochi minuti fa ha comunicato l’esito positivo della trattativa per Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano, che nella passata stagione ha giocato alla Sampdoria, si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie A.

Questo il comunicato del club toscano: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società FC Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ebenezer Akinsanmiro, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori”.

Per il classe 2004 si tratta dunque di un prestito con opzione per il riscatto nelle mani del Pisa e contro-opzione in favore dell’Inter che potrà eventualmente decidere di riportarlo a Milano qualora dovesse far bene nel corso della prossima stagione.