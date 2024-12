Non solo Milan: “Thuram ha rifiutato un’altra big per l’Inter”

Sbarcato nell’estate 2023 dopo un lunghissimo corteggiamento portato avanti negli anni da Piero Ausilio, Marcus Thuram è diventato in poco tempo tra i migliori colpi di mercato messi a segno dall’Inter negli ultimi tempi a parametro zero.

L’attaccante francese, nonostante le numerose offerte ricevute una volta scaduto il contratto con il Borussia M’Gladbach, ha dato massima priorità proprio ai nerazzurri che prima di chiunque altro si erano mossi per averlo.

Tra le formazioni beffate dall’Inter, oltre al noto tentativo fatto dal Milan in extremis, vi sarebbe un’altra squadra top in Europa. A riportarlo è stato il giornalista del diario AS Jorge Garcia, il quale ha rivelato il forte interesse maturato lo scorso anno nei confronti di Thuram da parte dell’Atletico Madrid.

Questo il retroscena di mercato: “Thuram non è voluto andare all’Atletico che era interessato. Alla fine ha scelto l’Inter, è un calciatore che Simeone voleva. Lautaro è una bandiera dell’Inter, acquistarlo in questo momento mi sembra difficile per qualsiasi squadra, non solo in Spagna ma anche in Europa”.