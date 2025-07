Dalla Spagna nuova offerta per l’Inter: “Contatti avviati”

Dopo aver definito la cessione di Aleksandar Stankovic, l’Inter si sta mobilitando in uscita per piazzare l’addio di altri esuberi. A seguire toccherà ad esempio ad Asllani e Taremi, entrambi fuori dal progetto sportivo per la prossima stagione. Stessa sorte anche per Sebastiano Esposito, visto nel corso del Mondiale per Club dopo l’annata trascorsa all’Empoli, e per Tajon Buchanan.

L’esterno canadese, reduce dai sei mesi in prestito al Villarreal, era stato ad un passo dal Sassuolo nei giorni scorsi. Trattativa, però, che per il momento sembra essere saltata anche in seguito alle difficoltà sorte nell’ambito della cessione di Laurienté da parte dei neroverdi in Premier League.

Da qui, come riferito da Marca, è nata la possibilità di un ritorno al Villarreal, stavolta a titolo definitivo. Il club spagnolo “ha avuto contatti con l’Inter nelle ultime ore per Buchanan” anche se non è ancora “nata una trattativa”. Dialogo in corso, dunque, in attesa di scoprire quali saranno le richieste da parte del club nerazzurro e la formula di un’eventuale operazione con gli spagnoli.