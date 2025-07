Braccio di ferro Inter-Asllani: svelata la richiesta

Come confermato ufficialmente dal direttore sportivo Piero Ausilio nei giorni scorsi, Kristjan Asllani è stato inserito dall’Inter questa estate nella lista dei partenti. Il centrocampista albanese non è riuscito ad imporsi in queste tre stagioni trascorse a Milano nel ruolo di vice Calhanoglu, finendo dunque per diventare un esubero da piazzare.

Non a caso l‘Inter già lo scorso gennaio si era precipitato a definire l’acquisto di Petar Sucic, intravisto durante il Mondiale per Club e dalle potenzialità tutte da scoprire. Il club nerazzurro ha quindi fissato per il centrocampista albanese una valutazione da 18/20 milioni di euro, anche in virtù della giovanissima età.

Al momento, però, sono stati riscontrati ben due ostacoli. Il primo riguarda il mercato interno, con la Fiorentina che ha immediatamente irrigidito il proprio interesse nei confronti di Asllani davanti al prezzo richiesto dall’Inter. Il secondo, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, fa riferimento al braccio di ferro tra centrocampista e club nato in seguito al rifiuto da parte del calciatore di tutte le destinazioni estere.