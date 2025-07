Nuovo contatto Inter-Atalanta per Lookman: cosa manca

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l’Inter ha deciso di fare un nuovo passo verso l’Atalanta e tornare a discutere di Ademola Lookman. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione a rovinare gli ottimi rapporti che da anni intercorrono con la società bergamasca e ritiene indispensabile il dialogo per giungere alla definizione dell’affare senza arrivare allo scontro.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, non siamo ancora alla fumata bianca, ma quello di ieri è stato comunque un passo importante. Non vi sono aggiornamenti significativi rispetto alla distanza di 10 milioni di euro tra domanda e offerta, per quello è probabile che serviranno ancora diversi giorni.

La mossa dell’Inter va a rompere il gelo che si stava generando negli ultimi giorni con l’Atalanta e segna la forte volontà di arrivare a destinazione seguendo ogni tappa. Adesso è attesa una nuova offerta, forte dell’ok dato da Oaktree a superare la soglia dei 40 milioni di euro. Chissà che, con la cessione di Aleksandar Stankovic e l’addio all’orizzonte di Taremi, non possa arrivare il definitivo rilancio per regalare a Chivu un super colpo per l’attacco.