Quanto ha incassato l’Inter dalla cessione di Stankovic

Dopo una trattativa estenuante, Inter e Bruges nella giornata di ieri hanno finalmente trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo, reduce da un’ottima stagione disputata con la maglia del Lucerna in Svizzera, aveva attirato a sé l’interesse di parecchi club anche dalla Bundesliga.

Ad avere la meglio è stato però il Bruges che prima di ogni altro si era mosso per il classe 2005. La formazione belga, per strappare l’accordo definitivo, si è però dovuta piegare alle condizioni imposte dall’Inter. Oltre ai 10 milioni di euro che dovrà versare subito per il cartellino di Stankovic, ha dovuto concedere una recompra biennale al club nerazzurro.

Marotta e Ausilio potranno infatti riacquistare Stankovic nell’estate 2026 per 23 milioni di euro e in quella del 2027 per 25 milioni. L’Inter si è infine garantita anche il 10% sull’eventuale futura rivendita del centrocampista da parte del Bruges.