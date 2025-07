Ultimatum per Calhanoglu: addio entro QUESTA data

Stiamo per entrare nei giorni della verità per quanto riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. L’Inter ha bisogno di fare chiarezza il prima possibile e delineare quanto sarà del centrocampista turco. Nonostante non abbia mai chiesto ufficialmente la cessione al club nerazzurro, l’ex Milan ha di recente intrattenuto conversazioni con il Galatasaray prima e con il Fenerbahce poi.

Nel primo caso, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, era arrivata una sola offerta provocatoria da 10 milioni di euro. La richiesta dell’Inter, invece, ammontava a 30 milioni: impossibile dunque imbastire una vera e propria trattativa. Nel secondo caso nessuna proposta è pervenuta dalle parti di Viale della Liberazione, ma solo suggestioni e manifestazioni d’interesse dalla Turchia.

Per questa ragione, ecco che l’Inter ha fissato un ultimatum entro il quale decidere il futuro di Calhanoglu. Il turco, atteso quest’oggi a Milano, domani si presenterà regolarmente ad Appiano Gentile per sottoporsi ai consueti testi medici di inizio stagione. Entro i prossimi due giorni il club avrà un colloquio diretto con il centrocampista nel quale verrà fuori una decisione definitiva sul suo addio.