Scatto Inter per Leoni: c’è il primo ok al trasferimento

Nonostante gli sforzi del club siano in questo momento concentrati tutti sul nome di Ademola Lookman, in casa Inter c’è un altro calciatore che non è certamente passato di moda. Giovanni Leoni, primo obiettivo per la difesa, rimane ancora un desiderio di mercato che il club nerazzurro cercherà di regalarsi in questa finestra di mercato.

Non a caso, come ricordato da Tuttosport, nella giornata di ieri si è presentato presso la sede di Viale della Liberazione Edoardo Crnjar, agente di Leoni. Un incontro servito per aggiornare la situazione tra le parti: il procuratore ha ribadito il totale gradimento del difensore classe 2006 nei confronti dell’Inter, anche in virtù della presenza di un allenatore come Chivu con cui ha già lavorato a Parma.

L’impressione, però, è che si andrà per le lunghe nei contatti tra i club. Sia perché i nerazzurri sono in questo momento proiettati quasi esclusivamente sull’affare Lookman, ma anche perché Inter e Parma non hanno ancora intavolato una trattativa vera e propria per Leoni. L’incontro di ieri, nel frattempo, è servito ai dirigenti interisti per ribadire ancora una volta il proprio interesse per il difensore.