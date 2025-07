Dumfries-Barcellona, Romano: “Come stanno le cose”

Tra poco più di una settimana scadrà finalmente la clausola rescissoria presente sul contratto di Denzel Dumfries e valida per l’estero. L’esterno olandese, dunque, è sempre più vicino verso la permanenza all’Inter che non ha mai messo in dubbio la volontà del ragazzo a rimanere ancora a Milano.

Tra i club che nelle scorse settimane erano stati accostati a Dumfries, era stato fatto in particolare il nome del Barcellona. A tal proposito, però, questa mattina Fabrizio Romano ha smentito qualsiasi tipo di contatto tra le parti, ribadendo quella che è l’attuale situazione in casa blaugrana.

Così l’esperto di mercato: “Il Barcellona non ha avviato alcuna conversazione per l’acquisto di Denzel Dumfries. La questione è rimasta in sospeso da giugno. Il Barça considera intoccabile Koundé, non c’è alcuna speranza per un trasferimento in Premier League e si avvicina un nuovo contratto”.