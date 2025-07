Bonny si taglia le vacanze: ECCO i 5 interisti attesi ad Appiano

Adesso è ufficiale: Bonny ha deciso di tagliarsi le vacanze e presentarsi con ben tre giorni di anticipo ad Appiano Gentile per iniziare la sua nuova avventura all’Inter. L’attaccante aveva una voglia matta di iniziare il prima possibile a vestirsi di nerazzurro e non ha esitato dinnanzi alla possibilità di accorciare il suo meritato periodo di riposo.

Bonny sarà dunque presente al primo mini-raduno in programma domani ad Appiano Gentile nel quale saranno attesi anche quei calciatori che – causa infortunio – non hanno potuto prendere parte al Mondiale per Club: Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski.

Davide Frattesi sarà l’unica eccezione rispetto a questa lista: per via dell’intervento chirurgico cui si è sottoposto di recente, avrà qualche giorno di vacanza in più e potrà presentarsi insieme ai compagni sabato 26 luglio.