Barzaghi annuncia il nuovo colpo dell’Inter: “A cena con Ausilio e Zanetti”

Per l’Inter il ringiovanimento della propria rosa è un discorso che va avanti da molto tempo perché l’età media della rosa di Simone Inzaghi è una delle più alte sia in Italia che in Europa e così il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio sono a lavoro da tempo per monitorare i migliori giovani talenti che potrebbero essere utili all’organico interista.

Uno dei profili migliori che si sta mettendo in mostra in questa Serie A è Nico Paz, trequartista argentino del Como (sul quale c’è però la clausola di recompra del Real Madrid) che sta facendo vedere tutte le sue qualità nel primo anno di campionato italiano. Ha già segnato un gol e fornito ben 4 assist con la divisa dei lariani.

Su di lui sembra esserci l’apprezzamento dell’Inter e a sostenerlo è il giornalista Marco Barzaghi che spiega: “L’Inter ha iniziato le sue manovre di avvicinamento verso Nico Paz e tra le prospettive ci potrebbe essere anche la trasformazione in un regista alla Calhanoglu. Potrebbe essere lui il nome giusto piuttosto che altri che circolano come Bernabé e Belahyane“.

Barzaghi svela poi anche un aneddoto che porta a sostegno della sua tesi: “Ha iniziato ad inserirsi nella colonia argentina tra Como e Milano che è capitanata da Javier Zanetti con una cena della fondazione Pupi a cui era presente anche Piero Ausilio e altri giocatori dell’Inter. Sarebbe un investimento per un giovane per il quale credo Oaktree avrà già dato il suo benestare ma c’è da trovare anche l’accordo con il Real Madrid, il suo valore è aumentato”.