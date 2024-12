Rinvio Fiorentina-Empoli, la decisione ufficiale: cosa cambia per l’Inter

La Lega Serie A soi riunirà oggi per decidere come procedere in merito al recupero di Fiorentina-Inter, gara dalle 14a giornata rinviata ieri, a causa del malore in campo di cui è stato vittima Edoardo Bove. La gara del Franchi di ieri, però, potrebbe non essere l’unica gara da recuperare per i Viola.

Infatti, come riportato da TuttoMercatoWeb, l’ipotesi di rinviare anche la sfida di Coppa Italia di mercoledì, contro l’Empoli, sarebbe stata presa in considerazione, con tanto di disponibilità del presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi, ai microfoni di Radio Bruno.

Tuttavia, proprio la Fiorentina ha preso la decisione di giocare la partita, comunicata ufficialmente sui propri canali. Questa la nota del club:

“ACF Fiorentina informa che , viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.

Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.

Un nuovo rinvio avrebbe complicato ulteriormente lo scenario, con un’altra gara che si sarebbe aggiunta a Fiorentina-Inter, il cui recupero non potrà avvenire, nella più ottimistica delle ipotesi, prima di febbraio.