VIDEO – Frattesi: “Se non segno sono fo**uto”, Henry impazzisce

Nel postpartita di Inter-Barcellona, i giocatori nerazzurri sono stati intervistati come sempre dalle TV italiane ma vista l’importanza della partita anche da parte di moltissimi canali e media stranieri. Dopo il suo fondamentale gol del 4-3, ad esempio Davide Frattesi ha risposto ad alcune domande di CBS Sports.

Nella trasmissione con Thierry Henry, Micah Richards, Kate Abdo e Jamie Carragher ci sono sempre toni molti scherzosi e di intrattenimento divertente e così anche Frattesi si è ambientato con una battuta che ha fatto scoppiare a ridere l’ex attaccante francese.

Henry ha infatti chiesto a Frattesi: “Non ho visto un giocatore nervoso ma che è rimasto molto freddo e concentrato prima di tirare. Come hai fatto in una partita del genere con quel minuto e punteggio?”. E la risposta del centrocampista nerazzurro è stata imprevista: “Non lo so, stavo solo pensando che se non avessi segnato sarei stato fo**uto”.