Marca candida Sommer al Pallone d’Oro: “Parate storiche”

Tra i grandi protagonisti di Inter-Barcellona, Yann Sommer si è preso sicuramente una buona fetta della scena di ieri sera. Il portiere svizzero ha tenuto a galla i nerazzurri in più occasioni con parate straordinarie, superandosi soprattutto sui tentativi di Lamine Yamal.

La prestazione dell’ex Bayern Monaco ha impressionato anche gli spagnoli, come testimoniato dall’appello lanciato dal diario Marca. Secondo il quotidiano di Madrid, infatti, in una stagione in cui non ci sono dei favoriti evidenti per la vittoria del Pallone d’Oro, Sommer potrebbe sicuramente avere voce in capitolo.

Questo il giudizio sul portiere dell’Inter: “Le tre parate di Sommer già sono storia della Champions. Le due parate su Lamine e il volo per evitare un gol che sembrava già fatto di Eric Garcia sono valsi un biglietto e mezzo per Monaco per l’Inter. In un anno senza Pallone d’Oro chiaro, verrà premiato un portiere”.