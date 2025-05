Sospetti di arbitro spagnolo sui replay di Inter-Barcellona

Il giorno dopo Inter-Barcellona, da più parti sono state rivolte delle accuse nei confronti dell’operato dell’arbitro Marciniak. Soprattutto in Spagna sono stati sollevati dei dubbi su due episodi: dal rigore revocato al Barcellona perché evidentemente avvenuto fuori area, a quello netto di Cubarsí su Lautaro Martinez nel corso del primo tempo.

Nonostante le immagini fossero in realtà chiarissime, l’ex arbitro spagnolo Mateu Lahoz ha gettato ulteriori ombre sulla gestione dei replay in mano all’Uefa. Accuse gravissime soprattutto perché arrivano da un ex fischietto internazionale che rischia di minare ulteriormente la serenità dopo la splendida partita di ieri sera.

Queste le sua parole su Movistar: “Non sembra nulla, ma di questi replay se ne occupa la Uefa. Solo una telecamera dimostra che è rigore di Cubarsí… e per questo è intervenuto il Var. E’ impercettibile all’occhio umano. Rigore su Lamine? Se l’arbitro ha visto più volte il rigore di Cubarsí su Lautaro, perché non è andato a vedere il possibile rigore di Mkhitaryan su Lamine?”.